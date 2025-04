12 april 2025

Shukrula kapittelde Holleeder over liquidatie (VIDEO)

Vito Shrukula, de advocaat van Ridouan Taghi die deze week werd gearresteerd, ging op jonge leeftijd de strijd aan met Willem Holleeder. Als rechtenstudent bezocht hij de opnames van het tv-programma College Tour, waar Holleeder te gast was. Daar stelde hij een paar lastige vragen aan Holleeder over de liquidatie van John Mieremet in Thailand.