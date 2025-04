‘Sierra Leone legt lokale journalisten het zwijgen op over connectie Bolle Jos’

Ernstig bedreigd Overheidsfunctionarissen zouden bedragen tot omgerekend 5000 euro uitloven aan lokale verslaggevers. Journalisten die het zwijggeld weigeren, zouden ernstig bedreigd worden. De bedragen zijn ongekend hoog voor Afrikaanse begrippen, wat volgens journalisten erop duidt hoe essentieel het voor de overheid in Sierra Leone is om te zwijgen over Bolle Jos.

De Telegraaf schrijft dat het de afgelopen weken meerdere keren in het buitenland contact had met ondergedoken reporters, die zeggen doodsbang te zijn en te vrezen voor de levens van henzelf en hun familie.

Beschermd

Nederlands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos zou al sinds 2022 onder verschillende valse namen in Sierra Leone verblijven. Hij heeft zich ingekocht bij hoge functionarissen in het West-Afrikaanse land en geniet daar bescherming van de president. Ook zou hij een relatie hebben met de dochter van de president, die van hem zwanger zou zijn.

Van Leijdekkers zijn meerdere video’s opgedoken waarop te zien is dat hij in Sierra Leone zit.

Ex-vrouw

Volgens De Telegraaf heeft Leijdekkers inmiddels ook zijn ex-vrouw Hanane achter zich aan. De vrouw wil dat Leijdekkers hun zoon, die al sinds 2022 illegaal bij zijn vader in Sierra Leone verblijft, laat terugkeren naar haar. Leijdekkers heeft bij zijn ex drie jonge kinderen; twee zoons en een dochter.

Veroordelingen

Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Hij is op 25 juni 2024 door de rechtbank Rotterdam bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel, vanwege zes drugstransporten van in totaal bijna 7.000 kilo cocaïne en het geven van een opdracht tot moord.

Een Belgische rechtbank heeft hem in september 2024 veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel en mishandeling.

Zie ook:

‘Bolle Jos heeft een land gekocht’ | Video duikt op van feest met machthebbers (VIDEO)

‘Hoge ambtenaar Sierra Leone ontslagen na uitlekken video Bolle Jos’