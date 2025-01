Sierra Leone: ‘Nog geen contact met Nederland over Jos L.’

Beeld: Jos L. gefilmd tijdens een kerkdienst in Sierra Leone

Beelden

Vorige week brachten het AD en Follow the Money beelden naar buiten waarop L. mogelijk te zien is tijdens een kerkdienst op Nieuwjaarsdag, in het geboortedorp van de president. Twee rijen achter hem staan L. en de dochter van de president.

De 33-jarige Jos L. werd in juni vorig jaar bij verstek veroordeeld tot 24 jaar cel, voor betrokkenheid bij zes drugstransporten van in totaal 6000 kilo. Ook heeft hij volgens de rechtbank opdracht gegeven tot moord. Hij staat op de lijst van meest gezochte criminelen in Europa. Politie en OM zijn er na uitgebreid onderzoek ongeveer al een half jaar ‘volkomen zeker’ van dat L. in Sierra Leone verblijft.

Hoffelijk

Dat Nederland al enige tijd weet dat Jos L. in Sierra Leone is, noemt de minister opmerkelijk, bericht Nieuwsuur dinsdagavond: ‘Ik denk dat de Nederlandse autoriteiten niet de hoffelijkheid hadden om die informatie met ons te delen. Er zijn voortdurend veel mensen die ons land binnenkomen’, zegt hij tegen het nieuwsprogramma. ‘Ik ben er zeker van dat ze ook uw land binnendringen. Maar wij vinden dit opmerkelijk.’

Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of er contact met Sierra Leone is geweest over Jos L.

Onderzoek

Het West-Afrikaanse land is nu zelf een onderzoek begonnen naar de mogelijke aanwezigheid van Jos L. ‘Niemand heeft ons iets verteld. Daarom doen we nu zelf onderzoek. We hebben de Nederlandse regering, Interpol en iedereen die in deze kwestie is geïnteresseerd uitgenodigd om te laten zien dat we willen samenwerken en feiten vaststellen. Dat is wat we kunnen doen en willen doen.’

Verdwijning

L. is mogelijk ook nog bij andere criminele zaken betrokken. Het OM noemt de verdwijning van Naima Jillal in 2019 als een van die zaken. Zij was actief in de drugshandel. Op een telefoon die in Dubai werd gevonden bij de arrestatie van Ridouan Taghi zijn foto’s gevonden van een naakte gemartelde vrouw van wie wordt gedacht dat het gaat om Naima Jillal.

Als Nederland vraagt om uitlevering van Jos L. zal Sierra Leone de wet volgen, zegt de minister van Informatie. ‘We zullen het internationale recht volgen’, zegt hij. ‘We hebben een uitleveringsverdrag uit 1974. Als blijkt dat hier iemand is die aan die drempel voor uitlevering voldoet, zullen we dat verzoek behandelen zoals we elk uitleveringsverzoek behandelen. Omdat we een land zijn dat zich aan de wet houdt.’

Voorlopige aanhouding

Strafrechtwetenschapper Göran Sluiter van de Universiteit van Amsterdam denkt dat als Nederland zekerheid wil, zo snel mogelijk moet worden gevraagd om voorlopige aanhouding van L. ‘Met het oog op uitlevering aan Nederland.’

Dat Sierra Leone zegt nog niets te hebben gehoord vanuit Nederland, kan volgens Sluiter verschillende redenen hebben: ‘Of dat contact is er wel, maar dan wordt dan ons niet eerlijk meegedeeld, in belang van het onderzoek, of om andere overwegingen.’