Sky-chats bewijs in Amerikaanse megazaak tegen oud-bokser

De op twee na grootste vangst van cocaïne ooit in de wereld werd gedaan op 19 juni 2019 op MSC Gayane, die net was aangemeerd in de haven van Philadelphia: 17.956 kilo cocaïne. Alleen in Ecuador en de Amerikaanse staat Californië zijn grotere hoeveelheden gepakt door politie.

Een van de groepen achter dit transport bestond uit criminelen uit het voormalige Joegoslavië. Een van de hoofdverdachten die nu terechtstaat is Goran Gogic, een voormalig profbokser, 195 centimeter lang en nu 45 jaar oud. Hij zit al twee jaar vast na te zijn gearresteerd in Miami.

De Nederlandse politie wist in samenwerking met Frankrijk en België in 2021 enkele maanden live mee te kijken met alle Sky-gebruikers in de wereld. Maar vanaf 2018 werden er al op verschillende manieren chats van Sky-gebruikers onderschept.

Spreadsheets

Bij de rechtbank in het Eastern District of New York ligt een stapel spreadsheets daarin met duizenden Sky-berichten. Die chats zouden zijn verstuurd door Gogic en anderen, met Sky ECC. Ze zijn door de Nederlandse politie bij Europol in Den Haag bezorgd, waarna ze zijn verstuurd aan de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Justitie in de Verenigde Staten concludeert op basis van die chats dat Gogic tussen 2018 en 2019 met anderen een plan heeft gemaakt om gigantische hoeveelheden cocaïne naar de Verenigde Staten te smokkelen. Hij deed dat met een criminele organisatie uit het voormalige Joegoslavië. Gogic had volgens het dossier een logistieke taak die bestond uit het contact onderhouden met de personen die op de schepen in dienst waren van de smokkelaars. En ook met de personen die de cocaïne aan boord brachten.

Schokkerend

In Nederland hebben rechters tot nu bezwaren tegen het gebruik van het bewijs uit de hack op Sky ECC van tafel geschoven, vooral omdat het onderzoek door Franse rechters was goedgekeurd. De rechtsgeldigheid van de hack en de betrouwbaarheid van het materiaal hoeven niet voor Nederlandse rechters worden getoetst.

Nu komt deze kwestie voor het eerst in een grote Amerikaanse rechtszaak aan bod. Advocaat Joseph Corozzo heeft recent een verweer ingediend waarin hij betoogt dat het Sky-bewijs in de Verenigde Staten niet kan worden gebruikt.

Corozzo zegt tegen Crimesite dat er voornamelijk grondwettelijke bezwaren zijn die het onmogelijk maken iemand hierop in de Verenigde Staten te veroordelen. Corozzo:

Het gaat met name om het vijfde amendement in de Bill of Rights. Dat verbiedt het om mensen te arresteren of te vervolgen op basis van bewijs dat is verkregen door handelingen die in strijd zijn met fundamenteel fatsoen en schokkerend zijn voor het universele gevoel van rechtvaardigheid.

Vierde Amendement

Volgens Corozzo zijn met de hack op Sky de fatsoensnormen zo ernstig overschreden dat het bewijs onbruikbaar is. Hij doelt onder meer op het met voeten treden van het Vierde Amendement dat in de Verenigde Staten volgens de Grondwet ‘onredelijke inbeslagnames en doorzoekingen’ verbiedt. Die acties zijn onredelijk en onwettig als er geen concrete verdenking is, of geen rechtelijke machtiging.

Corozzo: ‘Hier zijn een miljard berichten van 170.000 individuen zonder concrete verdenking of machtiging in beslag genomen en gebruikt.’

Silver platter

In de Verenigde Staten bestaat wel de zogeheten ‘silver platter doctrine’. Dat betekent dat informatie vanuit het buitenland kan worden gebruikt in rechtszaken, maar daar zijn uitzonderingen op. De rechtbank kan overwegen dat de informatie is verkregen door methoden ‘die het geweten schokken’, bijvoorbeeld foltering. Het massaal afluisteren van Sky-gebruikers zonder dat er concrete individuele verdenkingen waren, valt daar volgens Corozzo ook onder.

Zeker als de deal met (onder meer) Nederland uitsluitend is aangegaan met de intentie om te profiteren van illegale massale interceptie.

ChatX

De Nederlandse advocaat Yehudi Moszkowicz schreef een relaas over de handelingen door politie en justitie in Europa rondom de hack op Sky, en dat is bij de rechtbank in New York ingebracht door Corozzo.

Crimesite publiceerde eerder over bevindingen van Moszkowicz, die vaststelde dat de politie beschikt over het systeem ChatX. Met dat systeem kunnen rechercheurs in alle in beslag genomen chats van Sky grasduinen. Na een selectieproces belandt de keuze van de rechercheurs in spreadsheets die weer de basis vormen van het strafdossiers die aan de rechtbanken worden voorgelegd.

Over de werking van ChatX en over de personen die de selectie uit de berichten maken, en over hoe ze dat doen, maakt justitie niets bekend.

Dat is onbestaanbaar in de Verenigde Staten, zegt Corozzo.

‘Ontoelaatbare samenvattingen’

Hij schrijft in zijn verweer aan de rechtbank dat zomaar een selectie van wat berichten geen bewijs kan zijn: ‘Er ontbreekt van alles: bijvoorbeeld locatiedata, gesprekspartners, en afbeeldingen waarnaar wordt verwezen in de chats.’

Tegen het gebruik van deze spreadsheets zijn volgens hem niet alleen grondwettelijke bezwaren, maar is er ook veel jurisprudentie in de Verenigde Staten over wat heet ‘ontoelaatbare samenvattingen’ van bewijs.

Gambino-familie

Die zending op de MSC Gayane had moeten worden afgeleverd in Rotterdam.

Het proces tegen Gogic en medeverdachten zal nog geruime tijd in beslag nemen.

De New Yorkse advocaat Joseph Corozzo jr. is de neef van Nicholas “Little Nick” Corozzo, die veroordeeld is en vastzit als leider van de Gambino maffiafamilie uit New York. Zijn vader Joseph “Jo Jo” Corozzo was ook advocaat en werd ervan beticht de consigliere van de Gambino’s te zijn.