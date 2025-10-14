Slachtoffer Boxmeer is 39-jarige man

Mazda Hij belde rond 17.00 de politie, waarna agenten poolshoogte kwamen nemen. Ze troffen in de auto een overleden persoon aan die slachtoffer lijkt te zijn van een misdrijf. In de auto zou volgens een buurtbewoner een deken hebben gelegen waaruit een voorbijganger twee benen zag steken die tegen het raam aangedrukt lagen.

De auto die daar langs de Loerangelsestraat stond, is een grijze Mazda CX3. Het slachtoffer zou recent nog in regio Nijmegen hebben verbleven.

Mogelijk is die al uren eerder neergezet, aldus de politie. Buurtbewoners hebben mogelijk zondagavond schoten gehoord.

Gestolen

De Mazda is op zaterdag 4 of zondag 5 oktober gestolen vanaf de Prinsessenweg in Nieuwegein. Toen deze auto die maandag de 13e in Boxmeer werd gevonden, zaten er valse kentekenplaten op, zegt de politie.

Hoe de man om het leven is gekomen is nog niet bekend.

De politie vraagt het publiek om camerabeelden van de omgeving van de Loerangelsestraat van zondagavond 12 oktober tot de volgende dag om 17.00.