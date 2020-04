Slachtoffer Haarlem is 31-jarige man

Connect on Linked in

Het stoffelijk overschot dat vorige week dinsdag tussen Haarlem en Spaarndam uit het water van de Mooie Nel is gehaald blijkt van een 31-jarige man te zijn, aldus de politie.

Zijn identiteit is vastgesteld. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen, hoe dat zegt de politie niet.

Omdat nog niet alle familieleden van het slachtoffer zijn getraceerd, wil de politie geen nadere mededelingen doen over de identiteit van het slachtoffer.