Slachtoffer schietpartij in Boxmeer is 29-jarige Tommy Reijnen

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats die woensdagavond in de Leeuwerik in Boxmeer is doodgeschoten, is volgens meerdere bronnen de 29-jarige Tommy Reijnen uit oorspronkelijk Siebengewald (Noord-Limburg). Voor de schietpartij zit een 19-jarige verdachte uit Vortum-Mullem vast. Hij heeft bekend de fatale schoten te hebben afgevuurd.

Inbraken

Het slachtoffer had volgens ingewijden nog een jarenlange celstraf openstaan en wordt in verband gebracht met onder meer verschillende inbraken in de regio Boxmeer. Ook zou hij veel schulden hebben gehad. Op sociale media is een foto van het slachtoffer gedeeld met daarbij de tekst ‘RIP Tommy’. Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant kan of wil niet bevestigen aan Crimesite dat het om de 29-jarige Tommy Reijnen gaat.

Drugsdeal

De 19-jarige verdachte die woensdagnacht door een arrestatieteam van zijn bed is gelicht, heeft tegenover de politie bekend de schutter te zijn. Het motief voor de schietpartij is volgens de politie een uit de hand gelopen drugsdeal. Bij de schietpartij zijn vijf tot zes schoten gelost.

De politie heeft donderdag de woning van de verdachte in Vortum-Mullem doorzocht, maar wil in het belang van het onderzoek het resultaat daarvan nog niet delen. Ook zegt de politie dat het onderzoek nog niet is afgerond en dat het niet uitsluit dat er meer verdachten in beeld komen.