Slachtoffer dodelijke schietpartij in woning Rotterdam is 35-jarige man, verdachte (31) opgepakt

(Beeld: JBMedia)

Iets na 07.30 in de ochtend worden hulpdiensten gealarmeerd voor het schietincident. Bij aankomst bij de woning houden de agenten een 31-jarige man uit Rijswijk als verdachte aan. Binnen treffen ze het slachtoffer zwaargewond en niet aanspreekbaar aan in de woning. Het gaat om een 35-jarige man uit Rotterdam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en lag in kritieke toestand. Maandagavond meldt de politie dat het slachtoffer aan zijn verwondingen is overleden.

Vuurwapen

In de woning is ook een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek, meldt de politie maandag. De politie is nog op zoek naar meerdere personen die vermoedelijk ook in de woning waren. In verband met het onderzoek is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.



Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd. Het onderzoeksteam houdt rekening met verschillende scenario’s. Ook de rol van de aangehouden man wordt onderzocht.