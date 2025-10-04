‘Slachtoffers nog altijd geen volwaardige positie’ | Boek advocaat Sébas Diekstra

Vechten Zijn eerste grote zaak betrof Talitha (25), die in 2013 dood op het spoor bij Heerhugowaard werd gevonden. De politie bestempelde het vrijwel direct als zelfdoding. Pas jaren later erkende de politie fouten en bood excuses aan voor het onzorgvuldige onderzoek. Voor Diekstra was dit het bewijs dat nabestaanden vaak moeten vechten voor zelfs de meest basale informatie.

‘De meeste voldoening haal ik uit het bijstaan van de mensen die het hardst geraakt worden door een misdrijf’, zegt de 44-jarige Diekstra, die in zijn beginjaren zag hoe slachtoffers moeten vechten om de futielste dingen voor elkaar te krijgen. ‘In mijn eerste zaak heb ik samen met een moeder moeten strijden om een beetje informatie te krijgen over de dood van haar dochter.’

Bewijsmateriaal

Een andere zaak die hij uitgebreid bespreekt is die van Sharleyne (8), die in 2015 uit een flat in Hoogeveen viel. Het OM zag destijds geen aanwijzingen voor een misdrijf en seponeerde de zaak. Haar vader, Victor Remouchamps, verzamelde zelf bewijsmateriaal en dwong een proces af. Hoewel de rechtbank de moeder vrijsprak, kwam het gerechtshof jaren later tot een andere conclusie: een celstraf van negen jaar en negen maanden.

Aangifte

Diekstra stond ook René bij, vader van Roos, die in 2019 omkwam bij de tramaanslag in Utrecht. Bekende slachtoffers als realityster Samantha de Jong en zangeres Nienke Wijnhoven komen eveneens aan het woord. Wijnhoven deed aangifte tegen The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en vertelt hoe zij moest bewijzen dat de verkrachting had plaatsgevonden, terwijl de verdachte mocht zwijgen.

Positie

Volgens Diekstra ontbreekt het slachtoffers nog steeds aan een volwaardige positie. Dossiers komen vaak te laat, zittingen worden zonder bericht verplaatst en in de rechtszaal is geen vaste plek voor hen of hun advocaat. Het spreekrecht biedt enige ruimte, maar is beperkt.

Met zijn boek wil Diekstra duidelijk maken dat slachtoffers meer erkenning en rechten verdienen binnen de rechtszaal.