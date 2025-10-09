Slachtofferverklaringen kinderen Peter R. de Vries: ‘Zelfs mooie momenten nooit meer hetzelfde’

Eeuwig verlies Dochter Kelly snakt naar het einde van de strafzaak waarin de dood van haar vader wordt besproken, zodat ze privé kan rouwen met vrienden en familie om haar heen.

Kelly de Vries zei dat ze vaak de opmerking ‘gerechtigheid’ kreeg toegestuurd nadat de rechter straffen tot 28 jaar cel had opgelegd. ‘Maar voor mij is geen enkele straf gerechtvaardigd’, zei ze. Ze snapt dat een straf een waarschuwing naar de maatschappij is en dat dit belangrijk is, maar voor haar is het verlies eeuwig.

Verdriet

Royce de Vries zei zich te herkennen in de woorden van zijn zus, tekent Nu.nl op: Het verdriet verdwijnt niet, maar krijgt een plek en wordt onderdeel van het leven, zei hij. Als voorbeeld noemt hij dat zijn vader ontbrak in een ziekenhuiskamer vol blije vrienden en familie na de geboorte van zijn tweede kind, een zoon: ‘Zelfs mooie momenten zijn nooit meer hetzelfde.’

Veel betekend

De voorzitter van het hof was duidelijk geëmotioneerd door de slachtofferverklaringen. ‘Hier kan je je niet op voorbereiden’, zei de raadsheer. ‘Dat is onmogelijk. Ik heb me gisterenavond nog eens verdiept in Peter. En god, wat heeft die man toch veel betekend. We zullen aan hem denken. Iedereen, denk ik.’