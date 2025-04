‘Slecht bewaren van informatie over burgers leidt tot fout politieonderzoek’

Beeld: politievrouw in de meldkamer (beeld: Crimesite met ChatGPT)

Analyse

De politie verzamelt gigantische hoeveelheden gegevens over burgers, en analyseert die met technische hulpmiddelen zoals AI. De databanken hiervoor zitten vol informatie waar de politie helemaal niet (of niet meer) over mag beschikken en waarvan de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd, blijkt uit onderzoek van Follow the Money (FTM) op basis van de Wet open overheid.

Grip kwijt

Het onderzoek van FTM toont aan dat de problemen fundamenteler zijn dan tot nu toe naar buiten kwam. ‘De organisatie lijkt de grip op haar datahuishouding volkomen kwijt’, schrijft de site. ‘Experts aan wie Follow the Money de stukken voorlegde, uiten grote zorgen over de gevolgen van deze chaos voor burgers en de politie.’

Fouten

De politie handelt al jaren in strijd met de wet en stelt burgers bloot aan discriminatie, stigmatisering en misbruik. ‘Experts waarschuwen voor fouten in de opsporing. Ook dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor onschuldige mensen.’

De interne documenten laten zien dat de politie al jarenlang vrijwel ieder wettelijk voorschrift voor de behandeling van data overtreedt. FTM: ‘Van de verzameling tot de verwerking en van het delen tot het bewaren van al die informatie: het gaat op alle vlakken mis. Dat kan leiden tot fouten in opsporingsdossiers, tot uitsluiting, tot discriminatie en tot stigmatisering.’