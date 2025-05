Smokkelaars duiken met onderwaterscooter naar cocaïne (VIDEO)

Seabobs In totaal zijn acht personen gearresteerd en werd onder meer professioneel duikmateriaal in beslag genomen, waaronder zogenaamde seascooters of seabobs. Deze onderwaterscooters steller duikers in staat ook bij zeer slechte zeecondities zich snel en veilig te verplaatsen.

120 kilo

De operatie begon in februari na een waarschuwing van de DEA over een container- en vrachtschip dat een lading cocaïne zou vervoeren richting de haven van Marín. Bij aankomst van het schip op 21 februari ontdekten agenten tijdens een inspectie vier pakketten cocaïne van in totaal ongeveer 120 kilo, verborgen in een gekoelde ruimte onder de waterlijn van het schip.

De acht arrestaties vonden plaats op 7 mei in diverse plaatsen in de provincie Pontevedra.

Hull diving

De verdachten waren gespecialiseerd in hull diving, reparaties aan schepen onder de waterlijn. Langs de Galicische kust zijn de afgelopen maanden verschillende zendingen cocaïne in beslag genomen die onder de waterlijn aan romp van zeeschepen waren bevestigd, meestal in de zeekast, een ruimte waarin koelwater voor de motor wordt binnengehaald. Ook in Rotterdam gebeurde dat.

Bij huiszoekingen werden naast de scooters kleinere hoeveelheden drugs gevonden: 150 gram cocaïne, 70 gram heroïne en 100 gram hasj. De politie zegt dat het erop lijkt dat de groep ook actief was in lokale drugshandel.

Het onderzoek wordt mogelijk gelinkt aan eerdere vondsten van cocaïne langs de Galicische kust.