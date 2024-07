Agenten in snelle politie-Audi’s houden man aan die gevangenisstraf had uitstaan

Connect on Linked in

De verkeerspolitie heeft in Amsterdam donderdag op de snelweg rond de stad met een aantal politieauto’s een man klemgereden die nog een groot aantal dagen gevangenisstraf had uitstaan.

Klem

De politie hield de man aan via de zogenaamde inbox-procedure, waarbij ze de auto van de man klemreed met twee politiewagen. Dit gebeurde op de verbindingsweg van de A2 naar de A10, ter hoogte van Duivendrecht.

Geboeid

De man had nog 868 dagen gevangenisstraf uitstaan voor ‘meerdere strafbare feiten’, meldt de Afdeling Infrastructuur van de politie-eenheid Amsterdam op Twitter. Op foto’s is te zien hoe twee snelle politie-Audi’s A6 Avant van deze dienst de wagen tot stilstand hebben gebracht. De bestuurder wordt door de agenten geboeid. Op de achtergrond houden motoragenten het naderende verkeer tegen.

Snel

De Audi A6 Avant is het zogenaamde ‘Snelle interventie voertuig’ van de politie. De auto’s hebben vierwielaandrijving, zijn deels hybride, en hebben bijna 300 pk onder de motorkap. Met de nieuwe Audi’s kan de politie overvallers en plofkrakers bijhouden. Die rijden soms ook in snelle Audi’s. De Audi’s halen snelheden van tegen de 300 kilometer per uur en trekken op naar 100 kilometer in 7 seconden.Een aantal van deze auto’s zijn nog diesels, omdat de Europese aanbesteding zo lang duurde en plaatsvond toen de dieselmotor nog niet uit de gratie was geraakt.