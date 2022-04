Snelweg A27 afgesloten door politie

De politie heeft op snelweg A27 ter hoogte van Utrech zaterdagochtend in ieder geval één verdachte aangehouden. Omdat er nog onderzoek plaatsvindt is de snelweg geheel afgesloten. Op foto’s is te zien dat in ieder geval één man is gearresteerd en dat er een Audi door de politie is onderzocht. Ook zijn er specialisten van Defensie ter plaatse, waarschijnlijk leden van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Er is een verdacht pakket gevonden: twee sporttassen waarbij een draad te zien was.

RTV Utrecht bericht dat er een achtervolging met hoge snelheid aan de aanhouding vooraf is gegaan. Na de aanhouding hebben agenten met zaklampen en speurhonden in de berm en de bossages gezocht.

Het incident gebeurde tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De A27 werd daar omstreeks 06.00 afgesloten. Er zijn berichten dat er door politie bij de aanhouding schoten zijn gelost.