Sniper Amerikaanse kustwacht schakelt narcoboot uit, 9 ton cocaïne onderschept (VIDEO)

De actie vond plaats als onderdeel van “Operatie Pacific Viper”. Daarbij werden de motoren van een verdachte go-fast boot door een sluipschutter van het “Helicopter Interdiction Tactical Squadron” (HITRON) beschoten. De kustwacht doorzocht vervolgens het schip en nam de megalading drugs in beslag. De missie vond plaats in de oostelijke Stille Oceaan ten zuiden van Mexico.



Volgens de autoriteiten gaat het om 20.000 pond (zo’n 9.070 kilo) cocaïne, de grootste inbeslagname ooit op een go-fast schip.



Operation Pacific Viper werd in augustus gelanceerd en is een gezamenlijk initiatief van de Coast Guard en de marine dat erop gericht is de stroom van illegale drugs naar de VS tegen te gaan, in lijn met president Donald Trumps bredere inspanning om drugkartels in Latijns-Amerika aan te pakken.