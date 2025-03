Spaanse familieclan opgerold die zich toelegde op grootschalige wietteelt (VIDEO)

Diefstal stroom Het onderzoek werd geopend naar aanleiding van informatie van een elektriciteitsbedrijf waaruit bleek dat er veelvuldig gefraudeerd werd met stroom in verschillende gebouwen in de gemeenten Illescas, El Viso de San Juan, Yeles en Lucillos.

Zeer professioneel

Na het identificeren van de leden van de clan en ieders rol vielen agenten begin februari gelijktijdig binnen op vier locaties in de steden Illescas, El Viso de San Juan, Yeles en Lucillos in Toledo (midden van Spanje). Daarbij werden verschillende wietkwekerijen binnenshuis ontmanteld, die erg professioneel waren opgezet en verborgen zaten in perfect geïsoleerde kamers. Bij de huiszoekingen werden 3.640 wietstekken, 317 wietplanten, 13.640 euro en verschillende vuurwapens, evenals munitie van verschillende kalibers in beslag genomen.

Dieren

Onder de zes verdachten die werden opgepakt bevonden zich de hoofdverdachte en zijn vrouw. Zij waren bij hun arrestatie in het bezit van een doorgeladen semi-automatisch pistool. Nadat ze het pand hadden veiliggesteld, ontdekten agenten een groot aantal vechthanen op het perceel, evenals verschillende honden en een pony. De dieren zijn in beslag genomen en door dierenartsen op een veilige locatie ondergebracht.

Tips

Bij de tweede operatie werden – na tips van de lokale bevolking – twee andere wietkwekerijen ontmanteld in Illescas en Ugena (Toledo). Eén van de kwekerijen zat gevestigd in een garage. Ook deze kwekerijen waren volgens de Spaanse politie zeer geavanceerd. In totaal werden op deze twee locaties 5.116 cannabisplanten in verschillende groeistadia in beslag genomen.

De familieleden zouden zich naast de grootschalige wietteelt ook bezighouden met het bevoorraden van andere criminele organisaties, die zich toeleggen op de daaropvolgende distributie van de marihuana in zowel Spanje als het buitenland.