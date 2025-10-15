15 oktober 2025

Spaanse politie arresteert voortvluchtige uit Montenegrijnse criminele clan

De Spaanse Policía Nacional heeft in Málaga een voortvluchtige man gearresteerd die door de Montenegrijnse autoriteiten wordt gezocht wegens moord en lidmaatschap van de criminele Kavac (Kavač) clan. Media in Spanje en de Balkan identificeren de man als Krsto Maros (Maroš). De Spaanse politie ziet hem als logistiek facilitator van een gewelddadige criminele organisatie, die als rechterhand van de leider functioneerde.