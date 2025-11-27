Spaanse politie: cocaïnelijn uit Ecuador opgerold (VIDEO)

3.000 kilo Toen werden al arrestaties verricht na een gecontroleerde aflevering van twee containers waarin meer dan 3.000 kilo cocaïne zat verborgen. Uit dat onderzoek kwamen personen en bedrijven naar voren die vermoedelijk structureel cocaïne verstopten in fruitcontainers uit Zuid-Amerika.

Een jaar later, in november 2024, werd opnieuw een lading onderschept: meer dan 500 kilo cocaïne in een container die via de haven van Vigo binnenkwam. Die partij werd gelinkt aan een Valenciaans bedrijf. Arrestaties waren er toen niet, het onderzoek verschoof naar andere betrokken ondernemingen.

Fruitdozen

In november van dit jaar controleerden de opsporingsdiensten opnieuw meerdere containers met fruit uit Zuid-Amerika. In één van de containers bleek 2.005 kilo cocaïne te zitten, verdeeld over 2.000 pakketten, opnieuw afkomstig uit Ecuador. De rechtbank in Valencia gaf toestemming voor een gecontroleerde aflevering van de lading.

Op maandag 17 november zijn vier verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn bij een netwerk van bedrijven dat structureel grote partijen cocaïne in fruitcontainers importeerde. In totaal wordt deze organisatie nu verantwoordelijk gehouden voor meer dan 2,5 ton cocaïne van hoge zuiverheid.

Tijdens de actie zijn naast de drugs ook 10.000 euro contant geld, steekwapens, twee luxeauto’s, computers, mobiele telefoons, een geldtelmachine, een metaaldetector, een frequentiedetector en administratieve documenten in beslag genomen. Het onderzoek naar mogelijke verdere betrokkenen loopt nog door.