Spaanse politie neemt bij Sevilla bijna drie ton coke en vier Kalasjnikovs in beslag (VIDEO)

Het onderzoek naar het netwerk begon een maand geleden toen agenten van de Nationale Politie informatie vergaarden over een groep die zich toelegde op de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne via de rivier de Guadalquivir naar het vasteland.

Observatieteam

Uit onderzoek kwam een loods in beeld in Puebla del Río waarvan de organisatie naar verluidt een schip gebruikte om grote hoeveelheden cocaïne te smokkelen en op te slaan. Op 7 januari werd door een observatieteam van de politie een reeks verdachte bewegingen van voertuigen en mensen waargenomen die het magazijn binnenkwamen en verlieten. Tijdens de observatie werd gezien hoe een man het schip verliet om bewakingstaken uit te voeren met wat leek op een Kalasjnikov.

Inval

Bij een inval in het magazijn en een woning werden drie mannen en een vrouw opgepakt. De drie mannen zitten vast op verdenking van grootschalige drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. De vrouw is inmiddels op vrije voeten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Drugs en wapens

In de loods werden 131 balen van verschillende groottes ontdekt, waarin in totaal 2.883 kilo cocaïne zat. Ook werden vier oorlogswapens (Kalasjnikovs) en munitie in beslag genomen.