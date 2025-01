21 januari 2025

Spaanse politie verijdelt cocaïne-overdracht in parkeergarage (VIDEO)

De Nationale Politie in Spanje heeft in de ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum in Madrid de overdracht van bijna 200 kilo cocaïne verijdeld. De drugszending werd al in de gaten gehouden toen die vanuit Ecuador was binnengebracht in de haven van Alegeciras. In de parkeergarage werden de blokken cocaïne overgezet in een bestelbus met verborgen compartimenten.