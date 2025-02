Spaanse politie: wietlijn van Lloret naar Nederland opgerold

Tip De Nationale Politie gaat uit van een criminele organisatie die al langere tijd wiet kweekte in Lloret en dat naar Nederland vervoerde om te verkopen. Het onderzoek begon een jaar gelden op basis van een tip. Er zou in ieder geval ongeveer 240 kilo marihuana naar Nederland zijn vervoerd. De politie heeft becijferd dat er een winst van 1,5 miljoen euro zou zijn gemaakt.

Lloret de Mar ligt aan de Costa Brava niet ver van Girona.

Er waren invallen in twee woningen waarin wietplantages waren gebouwd. Tijdens de doorzoeking van de twee appartementen vonden agenten 68 kilo wiettoppen, 800 cannabisplanten, contant geld, kweekapparatuur en verpakkingsmaterialen.

In totaal werden drie vrouwen en twee mannen gearresteerd. Een van de verdachten bleek door Nederland te worden gezocht wegens drugshandel. Over de nationaliteit van de verdachten is niets naar buiten gebracht.