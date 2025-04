Testen

Het is voor het eerst dat in Spanje bij illegale wapenhandelaren een ondergrondse schietbaan is ontdekt. De schietbaan bevond zich drie verdiepingen onder een woonhuis en was met de hand gebouwd met eenvoudig gereedschap. Volgens de autoriteiten werd de ruimte gebruikt om wapens te testen voor de verkoop aan andere criminele netwerken. De locatie was geheel geluiddicht.