Spanje: 4,2 ton hasj onderschept aan kust van Alicante (VIDEO)

Tijdens de operatie werden drie narcoboten getraceerd, waaronder een hogesnelheidsboot, die de noordkust van Alicante naderde. Terwijl de bemanningsleden van de schepen de hasj aan het lossen waren, greep de politie in, arresteerde drie verdachten en vond 4,2 ton hasj. Andere verdachten sloegen op de vlucht. De arrestanten worden beschuldigd van drugshandel, verzet tegen het gezag en deelname aan een criminele organisatie.

Daarnaast namen de autoriteiten 2.000 liter brandstof in beslag, die gebruikt werd voor de bevoorrading van de boten, één van de vaartuigen en vier voertuigen die bedoeld waren voor het vervoer van hasj over land.

De Spaanse politie doet nader onderzoek om andere leden van het netwerk te identificeren en te arresteren die hielpen om de drugs te lossen en te vervoeren.