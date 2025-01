Spanje: foto autostuur maakt snel einde aan gijzeling

Kofferbak Het slachtoffer werd bedreigd met een pistool, zo was te zien op video die werd opgestuurd.

De zaak begon op 23 januari, toen de politie via een aangifte werd geïnformeerd dat twee dagen eerder een man was ontvoerd op de boulevard van Sabinillas. Volgens getuigen hadden meerdere mannen de man met geweld in de kofferbak van een auto geduwd en hem ondervraagd over een derde persoon. Die persoon zou naar verluidt iemand hebben opgelicht voor 30.000 euro bij een drugstransactie. Bewijsstukken, waaronder video’s, toonden hoe het slachtoffer op de grond lag terwijl hij met een pistool tegen het hoofd werd bedreigd.

Stuur en coördinaten

Tijdens zijn gevangenschap slaagde het slachtoffer erin contact op te nemen met zijn partner, een vriend en de aangever. Hij stuurde zijn partner een foto van het interieur van een voertuig, waarop het logo van het stuur te zien was. Ook bevatte de foto data van de geografische coördinaten waard ie genomen was. Dat bleek een locatie in Torre del Mar te zijn.

Met deze informatie startte de politie een intensieve zoektocht. In Torre del Mar werd een voertuig gevonden dat overeenkwam met de beschrijving van het slachtoffer. De politie zette een observatiepost op en ontdekte later nog twee voertuigen die kennelijk betrokken waren bij de ontvoering. Toen agenten zagen hoe de ontvoerden het slachtoffer verplaatsten tussen voertuigen, startte de politie een achtervolging. Het voertuig werd uiteindelijk onderschept op de A7-snelweg richting Málaga.