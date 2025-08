2 augustus 2025

Spanje: Nederlander opgepakt voor gewelddadige overval uit 2019

In de Spaanse stad León is vrijdag een Nederlander gearresteerd op grond van een Europees arrestatiebevel. Nederland had om zijn arrestatie gevraagd omdat de man verdacht wordt van het overvallen van een gezin, waarbij gedreigd werd 270.000 euro af te staan, aldus de Spaanse politie.