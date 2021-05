Spanje: nieuwe aanhoudingen in Bergense liquidatiezaak

Connect on Linked in

In het onderzoek “Kanaga” naar de moord op een Colombiaanse man dit voorjaar zijn opnieuw in Spanje verdachten aangehouden. Het zijn een Nederlander en een Macedoniër. De twee (25) zijn in respectievelijk Mijas en Benalmádena, aan de Costa del Sol gearresteerd. De verdenking is dat ze betrokken waren bij de moord.

Eerder is bij een tolpoort op snelweg A-7 bij Calahonda een man van Macedonische afkomst opgepakt in de zaak. Tegen hem liep een Europees aanhoudingsbevel van Nederland. De gearresteerde man had drie mobiele telefoons, documentatie op zijn naam, een luxe horloge en 690 euro contant bij zich.

De twee nieuwe arrestanten zijn door een onderzoeksrechter in overleveringsdetentie geplaatst.

