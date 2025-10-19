Spectaculaire juwelenroof in Louvre-museum Parijs, daders spoorloos

Verhuislift Vier gemaskerde overvallers zouden rond 09.30 naar binnen zijn gekomen door een raam op de eerste verdieping te vernielen. Dat deden ze door het glas met een haakse slijper door te snijden en een ladder te gebruiken die op een hoogwerker was gemonteerd. Ze konden daar vermoedelijk komen via een verhuislift.

Gele hesjes

Volgens Le Parisien droegen twee overvallers gele hesjes om zich voor te doen als werkpersoneel, terwijl de andere twee hen op scooters opwachtten bij de ramen van het museum. Ze sloegen op de vlucht op scooters richting de snelweg A6.

Zeer professioneel

De operatie was ‘zeer goed voorbereid en georganiseerd’ en er vielen geen gewonden. De overval duurde naar verluidt slechts zeven minuten. Het museum was op het moment van de diefstal net open. De Franse minister van Cultuur en het Franse OM bevestigen de overval. Het museum blijft gesloten en de politie doet onderzoek.

De politie vond ook spullen die door de dieven waren achtergelaten: twee haakse slijpers, een brander, een jerrycan benzine, handschoenen, een walkietalkie en een deken.

Eén juweel is inmiddels teruggevonden. De overvallers hebben die waarschijnlijk tijdens hun vlucht laten vallen.