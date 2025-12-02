‘Strafzaak stilgelegd als gevolg protestactie advocaten’

Bigidagoe S. is veroordeeld tot 14 jaar cel voor de dodelijke schietpartij op rapper Bigidagoe.

Hij kon volgens zijn advocaat in de wapenzaak niet in vertrouwen met hem overleggen door de nieuwe, aangescherpte beveiligingsmaatregelen in de zwaarbeveiligde detentieafdelingen.

Sinds 1 november worden gesprekken tussen advocaten en cliënten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en de vier Afdelingen Intensief Toezicht (AIT) standaard gefilmd en geobserveerd. Tientallen advocaten weigeren sindsdien met hun cliënten te spreken.

Omgebouwd gaspistool

De Utrechtse strafzaak tegen S. draait om een incident in Maarssen in november 2023. Een getuige belde de politie omdat twee mannen zich verdacht gedroegen bij een Toyota Yaris, een huurauto die kort daarvoor als vermist was opgegeven. Bij aankomst sloegen de mannen op de vlucht. Eén van hen werd snel opgepakt en had al een eerdere veroordeling voor een schietpartij. De andere man wist te ontkomen.

In de auto lag een omgebouwd gaspistool dat geschikt was gemaakt om scherpe munitie af te vuren, plus vijf kogels. Forensisch onderzoek wees dna van Shairone S. aan op het wapen en in het voertuig. Hij zat destijds vast voor het dodelijke schietincident op Bigidagoe in februari 2024 in Amsterdam.

‘Waarschuwing’

Advocaat Gerald Roethof vroeg van de behandeling omdat hij zijn cliënt op de AIT niet vertrouwelijk had kunnen spreken. De rechtbank gaf hieraan toe. Roethof noemt in Het Parool de beslissing van de rechtbank een belangrijk signaal en een ‘waarschuwing aan de politiek dat deze maatregelen het strafproces dreigen te blokkeren.’

In een andere zaak, in Amsterdam, is er dinsdag in een liquidatiezaak tegen Nail el G. (21) alleen formele behandeling. Ook zijn advocaat stelt dat vertrouwelijk overleg onmogelijk is. De rechtbank deelt die zorg.

El G. wordt verdacht van een liquidatie in Amsterdam-Osdorp en een liquidatie in Spanje.