20 oktober 2025
Surinaamse rapper Lando Kappalani opgepakt na kappartij op andere muzikant
De in Suriname bekende artiest Orlando Watts (33), alias Lando Kappalani, heeft zaterdagnacht bij een feest in Paramaribo de muzikant Michel Komproe in zijn gezicht gekapt. Het 29-jarige slachtoffer was korte tijd niet aanspreekbaar en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn gezicht werd behandeld. De beruchte crimineel Kappalani was sinds februari op vrije voeten en kwam al veel vaker in aanraking met politie en justitie.