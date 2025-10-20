 Meteen naar de content
20 oktober 2025

Surinaamse rapper Lando Kappalani opgepakt na kappartij op andere muzikant

De in Suriname bekende artiest Orlando Watts (33), alias Lando Kappalani, heeft zaterdagnacht bij een feest in Paramaribo de muzikant Michel Komproe in zijn gezicht gekapt. Het 29-jarige slachtoffer was korte tijd niet aanspreekbaar en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn gezicht werd behandeld. De beruchte crimineel Kappalani was sinds februari op vrije voeten en kwam al veel vaker in aanraking met politie en justitie.

36 hechtingen

Volgens Waterkant – dat met verschillende getuigen sprak – wilde het slachtoffer slechts een ruzie sussen die tussen anderen was uitgebroken op het feest. Een van de betrokkenen was naar verluidt een broertje van Kappalani, die plotseling op het feest verscheen en met een kapmes meerdere keren inhakte op Komproe. Het slachtoffer zou 36 hechtingen nodig hebben gehad en raakte ook gewond aan zijn arm.

