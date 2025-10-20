Surinaamse rapper Lando Kappalani opgepakt na kappartij op andere muzikant

36 hechtingen

Volgens Waterkant – dat met verschillende getuigen sprak – wilde het slachtoffer slechts een ruzie sussen die tussen anderen was uitgebroken op het feest. Een van de betrokkenen was naar verluidt een broertje van Kappalani, die plotseling op het feest verscheen en met een kapmes meerdere keren inhakte op Komproe. Het slachtoffer zou 36 hechtingen nodig hebben gehad en raakte ook gewond aan zijn arm.