Suriname maakt illegale landingsbaan onklaar (VIDEO)

JIT De baan was aangelegd in een bosgebied tussen Tibiti en Witagron in het gebied van de Coppenamerivier, in het midden van het land.

De operatie werd uitgevoerd door het Justitieel Interventie Team (JIT) in opdracht van de Procureur-generaal van het Openbaar Ministerie, met ondersteuning van het Nationaal Leger.

In het binnenland van Suriname landen geregeld vliegtuigen met cocaïne vanuit Brazilië, Venezuela of Colombia.

Verkenningsteam

Bij het JIT was ongeveer twee weken geleden informatie binnengekomen over de aanwezigheid van een illegale landingsbaan in het gebied. Op basis van deze informatie is eerst een verkenningsteam naar het gebied gestuurd om de situatie te onderzoeken.

Nadat de bevindingen van dat team waren gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie is besloten de baan onklaar te maken. Dat gebeurt door in het rijvlak grote gaten aan te brengen met explosieven.

Het JIT doet verder onderzoek om te proberen in kaart te brengen wie er in Suriname bij de aanleg van de baan betrokken zijn geweest.

In augustus en september van het vorig jaar werden in het binnenland vier landingsbanen vernietigd.

