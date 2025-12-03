Synthetische drugs: lab ontmanteld en chemicaliën gepakt

Agenten bij de inval in Rotterdam

Tientallen kilo’s pillen

De politie heeft een 43-jarige en 64-jarige man uit Soest gearresteerd. Het onderzoek loopt nog en de politie heeft nog andere mogelijke verdachten in beeld.

De politie had informatie dat op het adres in Soest mogelijk drugs werd gemaakt. Bij de actie dinsdag troffen agenten naast het lab voor synthetische drugs tientallen kilo’s pillen en kilo’s andere drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwam ter plaatse om de locatie te ontmantelen.

Naast de drugs nam de politie ook contant geld, een waterscooter en een paardentrailer in beslag. De gemeente heeft het pand gesloten voor de duur van drie weken.

Autosloopbedrijf

Dinsdag viel de politie met veel personeel binnen bij een autosloopbedrijf aan de Hoofdweg in Rotterdam-Alexander.



De politieactie werd gehouden onder leiding van het team Regionaal Samenwerkingsverband Criminele Geldstromen (RSCG). Bij de actie is onder meer 325 liter chemische stof aangetroffen die kan dienen voor de vervaardiging van synthetische drugs. De chemicaliën worden door team milieu verder onderzocht. Er is niemand aangehouden.