Taghi in rechtbank: ‘Ik heb vooralsnog niks te melden’

In de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam-Osdorp staan maandag zestien verdachten in het Marengo-proces terecht voor zes moorden, vier moordpogingen, drie voorbereidingen voor een moord en een poging tot het veroorzaken van een explosie. Ook hoofdverdachte Ridouan Taghi is voor het eerst aanwezig in de rechtbank tijdens de start van de inhoudelijke behandeling. De enige afwezige is Saïd Razzouki, die op uitlevering wacht in Colombia.

Geoliede moordmachine

Alle verdachten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die moorden pleegde. Volgens justitie komt in het strafdossier een beeld naar voren van een geoliede moordmachine. Daarbij gold een vaste rolverdeling van chauffeurs, spotters en schutters. Een mensenleven was volgens het OM niets waard, gelet ook op bijvoorbeeld de vergismoord op Hakim Changachi in 2017.

Grootste beveiligingsoperatie ooit

De beveiligingsoperatie rond het strafproces is de grootste ooit in Nederland. Er is een grote politiemacht op de been met zwaarbewapende agenten, een helikopter en drone. De eerste zitting in het Marengo-proces vond drie jaar geleden plaats. De inhoudelijke behandeling van het proces zal ongeveer een jaar gaan duren. De rechtbankvoorzitter benadrukte maandag al dat het proces er één van de lange adem zal zijn. Zo moet de inhoud van de iPhone – waarover kroongetuige Nabil B. loog – nog aan het dossier worden toegevoegd, en loopt er ook nog een ander onderzoek.

Buiten het perscentrum op Schiphol is een groep demonstranten en aanhangers van de groep Taghi aanwezig. De groep jongeren draagt witte T-shirts met leuzen als ‘no fair trial’.

‘Kroongetuige liegt’

Kroongetuige Nabil B. zei maandagochtend dat hij volledig achter zijn verklaringen blijft staan en niets nader te verklaren heeft. Mohammed R. zegt dat hij de verdenkingen over de moord op Ranko Skekic “afschuwelijk” vindt en niets te maken heeft met de moord. Volgens hem liegt Nabil B. in zijn verklaringen.

De andere verdachten ontkennen of beroepen zich op hun zwijgrecht. Ridouan Taghi, die zijn lange haar inmiddels heeft afgeknipt, zei dat hij ‘vooralsnog niks te melden’ heeft.

Opnamen maken van de verdachten is verboden. Veel verdachten zijn bang dat hun stem later ergens opduikt in bijvoorbeeld een Netflix- of Videoland-serie/docu.