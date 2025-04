‘Taghi opnieuw zonder advocaat’

Onmogelijk ‘De effectieve uitoefening van de grondrechten van de heer Taghi is onmogelijk gemaakt’, laten de twee weten.

Ze vinden dat de Staat bijstand in hoger beroep aan de levenslang gestrafte Taghi onmogelijk maakt.

Shukrula is donderdagochtend in de EBI gearresteerd op verdenking van het lidmaatschap van Taghi’s criminele organisatie.

AIVD

De advocaten tegen Het Parool: ‘Wij wisten van de mogelijkheid dat alle middelen konden worden ingezet om het de verdediging moeilijk te maken. Met de aanhouding van meester Shukrula en de berichtgeving in het nieuws dat de AIVD praktisch vanaf aanvang van onze verdediging betrokken was, is dit voor ons bevestigd’.

Het drietal nam de verdediging in het hoger beroep van Taghi in december vorig jaar over.

De twee verwachten dat er ‘geen einde komt aan de schendingen van de grondrechten van Taghi’. Daarom zeggen ze niet anders te kunnen doen dan de verdediging neerleggen.