18 januari 2025

Taghi stelt Staat aansprakelijk voor lot zoon in Dubai

Ridouan Taghi houdt Nederlandse staat aansprakelijk voor wat zijn zoon Adil in Dubai overkomt. Adil Taghi (22) is sinds 7 november 2024 spoorloos verdwenen nadat hij werd gearresteerd. Volgens zijn Nederlandse advocaat, heeft een geheime dienst hem meegenomen. Taghi eist dat Nederland zijn zoon vanuit het consulaat in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) consulaire bijstand gaat verlenen.