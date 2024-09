Taghi vindt geen advocaat en verzoekt om toevoeging

Door Wim van de Pol

In de brief staat dat Taghi afgelopen periode meerdere advocatenkantoren, met tientallen advocaten, heeft aangezocht. De reden waarom de aangezochte advocaten Taghi niet willen bijstaan is, volgens de brief, de negatieve beeldvorming over het Marengo-proces en de persoon van Taghi.

Deze week werd tijdens een zitting van het hoger beroep in het Marengo-proces bekend dat Taghi nog geen advocaat had kunnen vinden, en ook dat overleg van Taghi in het geïsoleerde deel van de EBI in Vught met eventuele nieuwe advocaten moeizaam gaat, doordat de veiligheidsscreening van nieuwe advocaten ruim een maand in beslag neemt.

Houding Openbaar Ministerie

Vaak is door de aangezochte advocaten aangegeven dat de houding van het Openbaar Ministerie tijdens het proces in eerste aanleg en ‘gecoördineerde inzet’ van negatieve berichtgeving in de media reden is om niet te willen deelnemen.

Ook spraken advocaten de angst uit dat er onvoldoende gelegenheid zal worden geboden om adequate bijstand te kunnen bieden. Ze verwezen daarbij naar de afwijzingen door de rechtbank om bijna geen uitstel te verlenen om de advocaten zich in het dossier te laten inlezen.

Orde van Advocaten

De detentie-advocaat van Taghi is Thomas van der Horst. Desgevraagd bevestigt hij de inhoud van de brief. Hij zegt dat Taghi zijn uiterste best heeft gedaan om een advocaat te vinden.

Van der Horst: ‘Hij ziet nu geen andere mogelijkheid dan om het gerechtshof te verzoeken om te bemiddelen en in overleg met hem aan de Deken van de Orde van Advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand aan hem een advocaat toe te wijzen.’

Publieke aanvallen

Van der Horst stelt dat de sfeer en bepaalde voorvallen in het Marengo-proces de reden is voor de meeste advocatenkantoren om Taghi niet willen verdedigen in het hoger beroep.

Van der Horst: ‘Veel advocaten halen de persoonlijke en publieke aanvallen op de advocaten van Taghi, en op de advocaten die medeverdachten bijstaan, aan. Dat gaat om ongegronde verwijten en beschuldigingen, die vervolgens ook breed worden uitgemeten door bevriende journalisten. Ook het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan journalisten door medewerkers binnen de EBI van de P.I. Vught is genoemd als reden om niet aan het proces te willen deelnemen.’

Van der Horst zegt dat de ‘trial by media’ het voor Taghi onmogelijk heeft gemaakt om juridische bijstand te vinden.

Aparte afdeling

Taghi zit gedetineerd en geïsoleerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught op een aparte afdeling, die helemaal voor hem is vrijgemaakt. De reden is dat het ministerie van Justitie wil voorkomen dat Taghi nog langer criminele handelingen vanuit de inrichting kan ondernemen.

De afgelopen jaren zijn twee strafadvocaten die hem bijstonden strafrechtelijk vervolgd, op verdenking van het meewerken aan communicatie van Taghi met de buitenwereld, Inez Weski en zijn inmiddels veroordeelde neef Youssef Taghi.

Deze zomer legden de drie advocaten die Taghi bijstonden de verdediging neer en zat Taghi zonder advocaat.