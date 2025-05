Taghi’s ex-advocaat Vito Shukrula ontkent doorspelen van criminele berichten

‘Meer en meer wordt duidelijk dat de beschuldigingen moeten zijn voortgekomen uit ernstige misverstanden die gerezen zijn aan de zijde van AIVD, opsporing en vervolging’, stelt Meijering in een schriftelijke verklaring.

‘Strijdbaar’

‘Cliënt heeft van meet af aan kenbaar gemaakt de gerezen misverstanden te kunnen en

willen wegnemen. Vanwege geheimhoudingsplicht die op hem rust, kan en mag dit

volgens ons niet eerder dan nadat hij zich adequaat heeft kunnen verstaan met de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Als gevolg van omstandigheden buiten zijn controle (en die van rechtbank en deken), heeft hij daartoe echter nog steeds niet de gelegenheid gekregen. Hoewel cliënt zich grote zorgen maakt over de reeds nu aangerichte schade aan hem en aan zijn omgeving, is hij strijdbaar en heeft hij het volste vertrouwen dat zijn naam volledig gezuiverd zal worden.’

Beperkingen opgeheven

Vito Shukrula werd op 10 april aangehouden nadat hij zijn toenmalige cliënt Ridouan Taghi (veroordeeld tot levenslang in het Marengo-proces) in de EBI in Vught bezocht. Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi.

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag besloten dat Shukrula langer vast blijft zitten. Hij zit niet langer in beperkingen en mag inmiddels communiceren met de buitenwereld.

Zie ook:

Voorlopige hechtenis advocaat Shukrula met zestig dagen verlengd

Amsterdamse deken wil Taghi’s advocaat Vito Shukrula per direct schorsen

Shukrula kapittelde Holleeder over liquidatie (VIDEO)