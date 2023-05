Tassen met cocaïne gevonden in container uit Guatamela

Print This Post

De douane in de Rotterdamse haven heeft woensdag tijdens een controle een partij cocaïne gevonden in een lading fruit.

Beeld: de cocaïne die in tassen werd aangetroffen (foto: Openbaar Ministerie)

Lading

De partij drugs werd gevonden in een lading met vaten geconserveerd fruit, afkomstig uit Guatemala. De lading was bestemd voor een bedrijf in Duitsland.

Tijdens de reis werd de container in Panama overgeladen op een zeeschip naar Rotterdam om uiteindelijk in Antwerpen gelost te gaan worden. Tijdens de douanecontrole op het zeeschip troffen douaniers 14 dozen met daarin sporttassen met pakketten aan.

Pakketten

In totaal verwijderden douaniers 450 pakketten uit de tassen. De ontvanger in Duitsland lijkt niets met de smokkel te maken te hebben. De straatwaarde van de partij bedraagt bijna 34 miljoen euro, stelt het Openbaar Ministerie in een bericht.