Taxichauffeur beroofd en ontvoerd in kofferbak

Connect on Linked in

Een taxichauffeur is zondagnacht beroofd en ontvoerd tijdens een rit vanuit het centrum van Amsterdam richting Amstelveen. Nadat de taxi ergens was gestopt, dwongen de verdachten het slachtoffer om in de kofferbak plaats te nemen, waarna ze de taxi verder lieten rijden. In Amsterdam-Zuid wist het slachtoffer te ontsnappen. De verdachten zijn nog niet aangehouden.

Wapens

Zondagnacht rond 02.30 stappen twee mannen in een taxi op het Rokin in het centrum van Amsterdam. Ze vertellen de chauffeur dat hij naar Amstelveen moet rijden. Kort na het vertrek bedreigen ze de chauffeur met twee wapens (vermoedelijk twee pistolen) en beroven hem van verschillende persoonlijke goederen.

Kofferbak

Bij het Kostverlorenhof in Amstelveen binden ze hem vast en dwingen hem om in de kofferbak van zijn eigen taxi te gaan liggen. Na een rit van enkele tientallen minuten stopt de taxi. Na enige tijd slaagt de taxichauffeur erin om via de achterbank uit de auto te klimmen. Hij staat dan op de Boelelaan in Amsterdam-Zuid en ziet de verdachten niet meer.

Signalement

De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Ook is een signalement van de verdachten gedeeld. Beide verdachten spreken Spaans, hebben een licht getinte huidskleur en zijn tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze hebben zwart haar. Eén van hen droeg een zwart T-shirt, een zwarte zomerjas, zwarte schoenen en een nette broek van katoen of linnen. De andere verdachte droeg een donkerkleurige blouse, een zwarte zomerjas, een zwarte spijkerbroek en zwarte schoenen.