Taxichauffeur opgepakt in moordzaak Antwerpse Firdaous (11)

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft vrijdag nieuwe huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar de moord op de elfjarige Firdaous. Daarbij is de 28-jarige taxichauffeur J.B. uit Rumst opgepakt als verdachte. Hij zou mogelijk het gebruikte wapen hebben opgehaald bij de eerder gearresteerde Daniëlle R. (53) uit Putte.

De taxichauffeur uit Rumst zou in die rol als tussenpersoon gefungeerd hebben, meldt het Antwerpse parket zondag.

Garage

De elfjarige Firdaous kwam in januari 2023 om het leven toen de garagedeur van haar ouderlijke woning in Merksem onder vuur werd genomen met zware wapens. De schutters wisten niet dat er een kamer was ingericht in de garage.

Dna

Op een kogelhuls die in Merksem werd aangetroffen, werd volgens de Gazet van Antwerpen eerder dna van Daniëlle R. gevonden. De 53-jarige vrouw werd in februari dit jaar gearresteerd omdat in haar woning een grote hoeveelheid wapens gevonden was. Mogelijk gebruikte een criminele organisatie het pand als opslagplaats.

Huiszoekingen

Vrijdag werden er huiszoekingen gedaan bij kennissen van Daniëlle R. Daarbij werd ook de 28-jarige taxichauffeur J.B. uit Rumst opgepakt. Hij zou mogelijk als tussenpersoon hebben gefungeerd en het gebruikte wapen hebben opgehaald bij R.

J.B. verscheen zaterdag voor de onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van moord op Firdaous en de drievoudige moordpoging op haar gezinsleden.

Drugsruzie

Firdaous werd waarschijnlijk het slachtoffer van een afrekening in het drugsmilieu. Enkele mannelijke familieleden van Firdaous, zoals haar oom Othman El B., zijn volgens de Antwerpse burgemeester Bart De Wever bekenden uit het Antwerpse drugsmilieu.

Nederlandse verdachten

In maart 2024 pakte de politie een 31-jarige man en een 24-jarige vrouw uit Nederland op als verdachten in de geruchtmakende moordzaak.