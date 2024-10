Telegramgroep “Plofkraak” | Op zoek naar bewijs aanslagplegers op sociale media

Ingewijde bronnen in het criminele milieu stelden het afgelopen half jaar tegenover Crimesite dat twee bepaalde personen ieder opdrachtgever zijn voor een groot deel van de aanslagen met explosieven op woningen. Die zouden dan via tussenpersonen jonge daders laten rekruteren, die vervolgens explosieven neerleggen en laten ontploffen.

Ook de politie krijgt dat soort geruchten te horen. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie krijgt tips over opdrachtgevers en daders van dat soort aanslagen. Die anonieme informatie wordt meestal doorgezet naar tactische teams van de recherche die aanslagen onderzoeken.

Zeker is dat de uitvoerders zijn vaak opmerkelijk jonge daders lijken te zijn. Recent werden voor drie opeenvolgende aanslagen in Rotterdam-Zuid drie 15-jarigen opgepakt.

Sociale media

Om het bewijs in dit soort zaken rond te krijgen doen rechercheurs veel onderzoek in het sociale milieu waar dit soort jongeren bij uitstek rondhangen, en waar zij ook geregeld worden geronseld: de sociale media.

Voor de rechtbank in Rotterdam speelt nu een zaak tegen een aantal verdachten waarbij het bewijs gevonden is via opsporing op sociale media.

‘Plofkraak’

In maart van dit jaar gaat een rechercheur in opdracht van zijn leidinggevende op zoek op Telegram. Het is hem ‘ambtshalve’ bekend dat Telegram doorzoekbaar is, en dat in de groep met de naam “Plofkraak” vaak gesproken wordt over vuurwapens en explosieven.

Een gebruiker meldde in die groep op zoek te zijn naar ‘werkers’ die bommen kunnen leggen. De rechercheur gaf met een valse identiteit aan daarvoor wel in te zijn, waarop de gebruiker aan de rechercheur vroeg om via SnapChat in contact te treden.

Op Snap legde deze gebruiker het nader uit. Hij bleek op zoek te zijn naar ‘soldaten’ om ‘klussen’ te doen in Zuid-Holland en op andere plaatsen: woningovervallen, uithalen van cocaïne en bommen leggen. De rechercheur werd toegevoegd aan een groep met twee andere gebruikers.

Het kwam tot een afspraak over het plegen van een woningoverval, en door een arrestatieteam werd de man vervolgens aangehouden in zijn woning. Daarna viel de politie ook binnen bij twee ‘andere verdachten, die ook in de Snap-groep zouden zijn toegevoegd.

Infiltreren

Advocaten Michel van Stratum en Louis de Leon stellen dat agenten regelmatig infiltreren in appgroepen op SnapChat en andere sociale media. Ze doen zich dan niet voor als politiemensen.

Advocaat Van Stratum: ‘Dat mogen zij doen, maar alleen als er een machtiging voor is in een concrete zaak van een rechter-commissaris. En die was er niet in dit geval.’

Het bewijs wat uit de actie is voortgekomen is dus onbruikbaar, zo bepleitten de advocaten voor de rechtbank.

TCI

Hoe de recherche aan de informatie gekomen over Telegram-groep “Plofkraak” is niet duidelijk. Mogelijk komt dit soort tips van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).

Opmerkelijk genoeg is de officier van justitie die deze zaak bij de Rotterdamse rechtbank behandelt niet een zogeheten “zaaksofficier”, maar een officier van justitie die voortdurend overlegt met de politie over binnengekomen anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de zogeheten TCI-officier.

Telefoons

Na de arrestaties zijn er telefoons in beslag genomen en is er door de politie in die telefoons gezocht. Volgens Van Stratum was ook dat niet toegestaan. Hij verwees daarbij naar een uitspraak van de Raad van State. Van Stratum: ‘De doorzoeking van telefoons was onrechtmatig omdat er toereikende wettelijke grondslag voor ontbreekt.’

De officier van justitie had gewezen op een arrest van de Hoge Raad waarin doorzoeking van telefoons wel zou zijn toegelaten, maar volgens Van Stratum is de uitspraak van de Raad van State hiermee in tegenspraak en van recentere datum.

‘Ondeugdelijke poging’

De officier van justitie heeft voor de rechtbank tegen twee verdachten 30 maanden cel geëist voor poging tot uitlokking van een woningoverval.

Of er een veroordeling kan volgens is overigens nog de vraag, door een technisch-juridische onvolkomenheid in de dagvaarding. Het gerechtshof heeft in beroep de voorlopige hechtenis van de verdachten opgeheven omdat er sprake was van ‘een ondeugdelijke poging’. Het gerechtshof vindt namelijk dat een uitlokking van een politiefunctionaris nooit had kunnen leiden tot een daadwerkelijke overval.

Zie ook:

Politie: helft aanslagen geen criminele achtergerond