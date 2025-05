9 mei 2025

Tientallen kilo’s cocaïne onderschept bij inval in Erp, drietal opgepakt

In een lopend onderzoek naar drugssmokkel via de haven van Vlissingen heeft de Zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant vrijdag tientallen kilo’s cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Drie mannen zijn aangehouden: een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 50-jarige man uit Woerden.