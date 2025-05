Tientallen kilo’s coke en geladen vuurwapen bij aanhoudingen in Rotterdam en Amsterdam

Beeld: het aangetroffen pistool in Rotterdam (foto politie)

Tip

Dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op zondag 4 mei op het balkon van een woning in Amsterdam Nieuw-West een grote hoeveelheid drugs in beslag kunnen nemen. Een 24-jarige Amsterdammer is daarbij aangehouden op verdenking van handel in verdovende middel en. Dit laat de politie donderdag weten.

Melding

Via Meld Misdaad Anoniem uitte iemand het vermoeden dat er in een woning drugs zou worden opgeslagen. Rechercheurs gingen na die melding bij de woning langs. Op het balkon werd 60 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs – met volgens de politie een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro – lagen opgeslagen in vijf verhuisdozen. De drugs worden vernietigd, aldus de politie, en een onbekende substantie die ook in de doos is aangetroffen, wordt onderzocht door het NFI (Nederlands Forensische Instituut).

De bewoner van de woning, een 24-jarige man, is direct aangehouden. Hij is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot hem voor een periode van veertien dagen vast te laten houden.

Vangst

Afgelopen woensdag werd er ook een grote vangst gedaan tijdens een inval in een woning in Rotterdam. In de woning lagen ruim 20 kilo blokken met verdovende middelen en twee lachgastanks. In een tas zat ruim 60.000 euro aan contant geld. Rechercheurs vonden ook een geladen vuurwapen. Het onderzoeksteam nam een motor en een auto in beslag.

Een 33-jarige man is bij de actie aangehouden. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, het bezit van een vuurwapen, en witwassen.