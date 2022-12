Tilburgs/Antilliaanse rapper Boechi (29) doodgeschoten op Curaçao

Connect on Linked in

De Tilburgs/Antilliaanse rapper Boechi (29) is donderdagnacht doodgeschoten op Curaçao. Ruchendell Windster (zijn echte naam) zou volgens bronnen na een ruzie zijn doodgeschoten bij een foodtruck op het eiland. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

Door Roel Janssen

Op beelden van de plaats delict is te zien dat het slachtoffer op straat ligt. Ambulancepersoneel kan niets meer voor hem betekenen. De politie op Curaçao onderzoekt de zaak.

Optredens

Boechi was een opkomende artiest die sinds 2020 muziek uitbracht. Hij had veel fans in de Antilliaanse muziekscene. Zijn bekendste nummers zijn Hode Nan en Moru Bondia. Winster trad dit jaar onder de artiestennaam Boechi meerdere malen op in Nederland, onder meer in de Rotterdamse Club BLU. Op 23 december zou hij met andere artiesten een show doen in Willemstad.

Ook was hij in juli 2021 te zien in een aflevering van de veelbekeken Rookworst de Podcast van rapper Hef.

Samenwerkingen en vlogs

Boechi werkte ook geregeld samen met andere artiesten, zoals Rich Kalashh, Shan-D en de in juli dit jaar doodgeschoten Rotterdamse rapper Siki Martina, die ook Curaçaose roots had. Ook stond hij op albums van Sevn Alias en Qlas & Blacka.

Boechi woonde in Tilburg en maakte ook vlogs met zijn gezin die op YouTube werden geplaatst.

Op social media herdenken veel mensen het slachtoffer. ‘Fly high, Rest in peace. Je muziek zal altijd voortleven’, schrijft iemand op Boechi’s Instagram-pagina. ‘Very talented youth gone 2 soon’, schijft iemand anders.

Campagne

In juli vorig jaar werkte Boechi mee aan een campagne tegen kindermishandeling. Het betrof een campagne voor de stichting Veiligheidshuis Curaçao die de nadelige effecten van de ‘correctietik’ ter discussie wilde stellen.

Boechi had hiervoor een nummer geschreven “om kinderen en hun ouders bewust te maken van het feit dat slaan en schreeuwen niet hoeft”. De campagne had als doel de criminaliteit op Curaçao te verlagen. ‘Als je aan jongeren op Curaçao vraagt of ze vroeger thuis wel eens zijn geslagen, zal de meerderheid dit bevestigen’, aldus Windster.

Het slachtoffer laat een vrouw en vier kinderen achter.