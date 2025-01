Tilburgse coffeeshop opnieuw doelwit aanslag, ditmaal explosief naar beveiligers gegooid

Vrijdagnacht om 03.00 zaten de beveiligers voor het pand aan de Gasthuisring. Op dat moment zagen ze dat er iets naar hun toe gegooid werd en één van hun raakte. De mannen sprongen op en renden weg. Het explosief kwam niet tot ontploffing.

EOD

Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat het ging om een voorwerp met brandbare vloeistof en een explosief eraan. Daarop is de omgeving afgezet en kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse. Die heeft enkele uren later het explosief ontmanteld en de omgeving weer vrij gegeven. De beveiligers hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag.



Er is nog niemand aangehouden. De politie neemt de zaak zeer serieus en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten.

Zaak weer dicht

Omroep Brabant schrijft dat de coffeeshop aan de Gasthuisring wederom voor een maand op slot gaat. Caza opende in november 2024 opnieuw haar deuren nadat de zaak al verschillende keren op last van de gemeente gesloten werd. De coffeeshop is in amper drie jaar tijd al negen keer doelwit geweest van beschietingen, brandbommen en molotovcocktails. Ook werd er een handgranaat voor de shop gelegd die niet afging. Wat de aanleiding is voor de aanslagen, is nog onduidelijk.

In april vorig jaar werden drie tieners aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij meerdere aanslagen op de coffeeshop.