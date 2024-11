Tip: podcast Zware Jongens over georganiseerde misdaad, gratis te beluisteren in alle podcast-apps

Ook in de komende periode zitten zij bovenop het nieuws. Zo is er een nieuwe kroongetuige in de zaak rondom de Rotterdamse drugsbaron Piet Costa, staat de oudste zoon van Ridouan Taghi terecht vanwege drugshandel en is de jacht op ‘Bolle Jos’; de meest gezochte crimineel van Nederland nog volop gaande.



Jan Meeus is bekend van de artikelen die hij schrijft voor NRC Handelsblad waarin hij onderzoek doet naar georganiseerde misdaad in Nederland. Hij is auteur van Verraad, de misdaadbiografie van Willem Holleeder. De Schiedamse cocaïnemaffia. Onlangs verscheen zijn derde boek: Narco’s in Nederland. Hij is ook de maker en stem van de NRC-podcast Cocaïnekoorts.



Yelle Tieleman schrijft voor het AD over de onderwereld en de wereld die schuilgaat achter de georganiseerde misdaad. Ook is hij auteur van het boek De Hedelse afpersingszaak en heeft hij de podcast Rot Fruit gemaakt over hetzelfde onderwerp.



Harry Lensink is hoofdredacteur van Follow the Money en maker van de podcast De Jacht op het Heineken-losgeld. Eerder liet hij als misdaadjournalist zijn licht schijnen op het schimmige gebied tussen boven- en onderwereld en schreef bestsellers over Willem Endstra en andere witteboordencriminelen.



