Toch weer lange gevangenisstraf voor ‘Piet Costa’

Connect on Linked in

Het gerechtshof in Den Haag heeft de grootschalige drughandelaar Roger P., beter bekend als ‘Piet Costa’, in het hoger beroep van de drugszaak Sartell veroordeeld tot 14 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. De rechtbank kwam eerder al tot een straf van 15 jaar voor P. in 2022.

Beeld: Grootschalige drugshandelaar Roger P.

Veroordeeld

Eerder had de rechtbank in Rotterdam Roger P. in de zaak Sartell al veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor grootschalige internationale cocaïnesmokkel, voorbereidingshandelingen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het Openbaar Ministerie eiste toen bijna achttien jaar cel.

De Rotterdamse drugsorganisatie was onder leiding van Roger P. volgens de rechtbank verantwoordelijk voor de invoer van grote partijen cocaïne in de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het bewijs dat justitie aandroeg bestond onder andere uit grote hoeveelheden versleutelde chatberichten van PGPSafe en EncroChat die de verdachten naar elkaar stuurden.

In de strafzaak 26Sartell stonden negen mannen terecht voor deze feiten. Zes verdachten kregen drie tot acht jaar cel. Twee verdachten, waaronder ex-profvoetballer Rachid B. (38), werden vrijgesproken.

Niet-ontvankelijk

Het Openbaar Ministerie is (anders dan bij de rechtbank) niet ontvankelijk verklaard in de zaak over het leiden van een criminele organisatie door P. omdat hij ook al is veroordeeld in de zaak van de martelkamers in Wouwse Plantage. Toch komt het hof tot een bijna even hoge straf als de rechtbank oplegde. Het hof neemt daarbij in overweging de bewezen voorbereidingshandelingen voor een geplande maar nooit uitgevoerde smokkel van 25.000 kilo cocaïne.

De straf van medeverdachte Bridjanand ‘Opa Frits’ B. is teruggebracht van 5 naar 2 jaar. Hij kreeg in een andere zaak ook al 9 jaren cel.