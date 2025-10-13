13 oktober 2025

Tot 10 jaar cel voor moordpoging op ex-man in Kerkdriel

De rechtbank in Zutphen heeft maandag een 37-jarige man uit Drunen veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege poging tot moord. Een 38-jarige vrouw uit Kerkdriel krijgt zeven jaar celstraf voor de medeplichtigheid aan die poging tot moord op haar man. Het Openbaar Ministerie had tegen beide verdachten tien jaar cel geëist. De twee verdachten hadden een geheime affaire met elkaar. De 38-jarige vrouw had al eerder verklaard van haar man af te willen omdat hij verbaal en fysiek agressief was.