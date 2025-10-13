 Meteen naar de content
13 oktober 2025

Tot 10 jaar cel voor moordpoging op ex-man in Kerkdriel

De rechtbank in Zutphen heeft maandag een 37-jarige man uit Drunen veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf vanwege poging tot moord. Een 38-jarige vrouw uit Kerkdriel krijgt zeven jaar celstraf voor de medeplichtigheid aan die poging tot moord op haar man. Het Openbaar Ministerie had tegen beide verdachten tien jaar cel geëist. De twee verdachten hadden een geheime affaire met elkaar. De 38-jarige vrouw had al eerder verklaard van haar man af te willen omdat hij verbaal en fysiek agressief was. 

Geseind

De man probeerde op 13 januari 2025 in Kerkdriel de ex-partner van de vrouw om het leven te brengen door hem van achteren met een groot vleesmes in zijn rug/schouder te steken. De vrouw seinde kort daarvoor met de buitenlamp naar de man dat het slachtoffer naar buiten zou komen.

