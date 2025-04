Tot 24 jaar cel voor smokkel 97 kilo coke tussen foie gras en eendenborst

(Beeld: v.l.n.r. Michael Keating, Matthew Keating, Jean Piere Labelle and Tnavir Hussain)

Agenten van de Border Force hielden het voertuig in november 2019 staande toen het vanuit de Franse stad Dieppe de Engelse havenstad Newhaven (East Sussex) binnenreed. Ze kregen argwaan toen ze een lading foie gras en eendenborst in de laadbak van de bestelbus zagen liggen. Nadat de dure delicatessen waren verwijderd, ontdekten agenten dat het busje een dubbele vloer had en dat de mannen er 97 kilo cocaïne onder hadden gelegd. De drugs hadden een straatwaarde van ongeveer 8 miljoen Britse pond.

Broers

Uit onderzoek van de National Crime Agency bleek dat de bestuurder onschuldig was, maar dat de eigenaren van het busje, Jean-Pierre Labelle (48) en Tanvir Hussain (46), achter het mislukte drugstransport zaten, samen met Michael Keating (56) en zijn broer Matthew Keating (49).

EncroChat

Kopstuk Michael Keating uit Uxbridge, Middlesex, organiseerde het drugstransport en verkreeg de cocaïne via internationale connecties. Hij gebruikte het gecodeerde communicatieplatform EncroChat om zijn drugstransporten te plannen. Zijn jongere broer Matthew Keating uit Rickmansworth, Hertfordshire, gaf toe dat hij samen met zijn broer eerder ketamine had geïmporteerd. Ook werden via EncroChat plannen besproken om 80 kilo ketamine te importeren.

Tijdens een huiszoeking in de woning van Michael Keating namen agenten meer dan 50.000 pond contant geld en een notitieboekje in beslag dat EncroChat-gebruikersnamen leek te bevatten.

Forse straffen

Hij en Tanvir Hussain werden in februari 2024 door een jury van de rechtbank van Hove veroordeeld voor samenzwering tot cocaïne-import. Michael Keating werd vrijdag veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf. Tanvir Hussain kreeg 10 jaar cel.

Jean-Pierre Labelle bekende in oktober 2023 samenzwering tot cocaïne-import en werd vrijdag veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf.

Keatings broer Matthew pleitte in januari 2024 schuldig aan samenzwering tot ketamine-import en werd veroordeeld tot 7,5 jaar cel.