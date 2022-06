Tot 30 jaar cel geëist voor liquidatie Rachid Kotar in bijzijn zoontje

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft deze week celstraffen van 22 tot 30 jaar geëist tegen drie mannen voor de liquidatie op Rachid Kotar in Amstelveen en een moordpoging op zijn zoontje, op 12 december 2019. Het slachtoffer werd dodelijk getroffen door elf kogels toen hij zijn zoontje op de achterbank van zijn auto hielp instappen, na een zwemles in een sportschool.

‘Niets aan toeval overgelaten’

Volgens justitie was de liquidatie professioneel voorbereid en was het slachtoffer bij voorbaat kansloos door de grote hoeveelheid kogels die op het hoofd en lichaam van Kotar werden afgevuurd. ‘Het is pijnlijk duidelijk geworden dat hij moest sterven en niets werd aan het toeval overgelaten’.

Peilbaken

Jonathan C. (27) en Jurviën M. (21) zijn volgens het OM de schutters en hoorden 30 jaar cel tegen zich eisen. De 24-jarige Saiffeddine M. – die 22 jaar tegen zich hoorde eisen – zou een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de liquidatie door een peilbaken onder de auto van Rachid Kotar te plaatsen, waardoor de drie verdachten precies wisten waar de auto was.

‘Onmenselijk’

De twee vermoedelijke schutters Jonathan C. en Jurviën M. worden ook verdacht van de moordpoging op het toen 5-jarig zoontje van het slachtoffer. Het OM: ‘Het is in het bijzonder de aanwezigheid van deze kleine jongen bij de liquidatie die het zo afschuwelijk en onmenselijk maakt.’

De officieren van justitie rekenen het de verdachten dan ook zwaar aan dat Rachid Kotar voor de ogen van zijn jonge zoontje is doodgeschoten.

De officieren van justitie in hun requisitoir:

‘Het is bijna niet in te denken wat dit jongetje heeft moeten meemaken. De angst die hij moet hebben gevoeld toen voor zijn ogen zijn sterke vader werd gedood, zijn vader werd doorzeeft met kogels en van zijn vader letterlijk het hoofd werd ingeslagen’.

Schoolvoorbeeld

Het 5-jarige jongetje is over het dode lichaam van zijn vader uitgestapt en weggerend om zichzelf in veiligheid te brengen. De liquidatie is volgens justitie “wederom een schoolvoorbeeld van de verhardende en nietsontziende zware criminaliteit die meer en meer zichtbaar wordt in de samenleving”.

Kinderrechter

In november vorig jaar werd een 19-jarige man tot twaalf jaar cel veroordeeld (na een eis van 20 jaar), omdat hij de vluchtauto zou hebben bestuurd waarmee de twee schutters wegkwamen. Ook zou hij deze bus hebben gebruikt bij voorverkenningen voor de moord. De man was ten tijde van de liquidatie 17 jaar. Zijn zaak werd daarom door de kinderrechter achter gesloten deuren behandeld. Tegen de uitspraak zijn zowel de verdediging als het OM in hoger beroep gegaan.

Bewijs

Het bewijs tegen de drie andere verdachten bestaat onder meer uit camerabeelden van de plaats delict, dna-sporen, telefoongegevens en gegevens van OV-chipkaarten. Kort na de liquidatie vond de politie op een parkeerplaats op de Buitensingel in Amsterdam een brandende Volkswagen Transporter.

Dna en bloed

In de omgeving van de bestelbus zijn onder meer kledingstukken en handschoenen gevonden, waarop onder meer het dna van Jonathan C. en bloed van het slachtoffer is aangetroffen. Uit camerabeelden blijkt volgens justitie dat deze bestelbus niet alleen bij voorverkenningen is gebruikt, maar ook bij het vervoeren van de schutters naar en van de plaats delict.

De rechtbank doet op 25 juli uitspraak.