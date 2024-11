Tot 3,5 jaar cel voor gijzeling Antwerpse havenmedewerker in loods Acquoy

Vastgebonden in melkput Op 30 maart 2024 werd het slachtoffer – door onbekend gebleven personen – ontvoerd bij zijn woning in Wilrijk (Antwerpen) en vervolgens naar een loods in het Gelderse Acquoy gebracht. Daar bonden ze de man met elektriciteitsdraden vast op een stoel in een melkput. In de melkput stond een laagje water. Meerdere mannen bewaakten het slachtoffer en hij mocht niet van de stoel af.

Overgoten met water

Wanneer hij in slaap dreigde te sukkelen, gooiden de bewakers water over hem heen. Ook werd er gebruik gemaakt van een wapen en werd het slachtoffer geslagen en gestompt. De havenmedewerker voelde dat het ijzer tegen zijn achterhoofd aan werd gezet. Op 2 april 2024 kwamen twee werklieden in de loods. De bewakers vluchtten. Zo kon het slachtoffer zichzelf bevrijden. Hij bleek bij zijn bevrijding onderkoeld te zijn en stonk erg naar urine.

Het slachtoffer werkte bij de havens van Antwerpen en deed de planning van de containerterminals. De rechtbank gaat uit van een ontvoering in een zwaar crimineel verband. De havenmedewerker weigerde volgens justitie een rol te spelen bij het invoeren van drugs.

Bewakers

De 26-jarige verdachte verklaarde niet in de loods te zijn geweest. De 22-jarige verdachte bekende tijdens de zitting dat hij in de loods aanwezig was en dat hij het slachtoffer moest bewaken. Volgens de rechtbank blijkt uit de telefoongegevens, de getuigenverklaring en de overeenkomstige beschrijving van de jas van de man, dat de 26-jarige man wel aanwezig was in de loods. Uit de verklaring van de 22-jarige man blijkt volgens de rechtbank dat het slachtoffer door meerdere personen werd vastgehouden.

Foto

Toen één van de werklieden een foto wilde maken van de auto waarmee de 26-jarige man in de loods was, reed de man weg. Aan de hand van het autokenteken hield de politie de Amsterdammer aan op de A2. De auto bleek niet op naam van de man te staan. In de auto troffen de agenten op de bijrijdersstoel een doorgeladen vuurwapen aan.

‘Het woord martelen komt in beeld’

De officier van justitie noemde het twee weken geleden schokkend hoe de verdachten met het slachtoffer waren omgegaan. ‘Het woord martelen komt in beeld. Vastbinden, bedreigen met een pistool, het plaatsen in een waterput waardoor het slachtoffer onderkoeld raakte en het, gedurende twee dagen, herhaaldelijk overgieten met water. Het is welhaast filmisch en zeer beangstigend, zo niet traumatiserend voor het slachtoffer. Aan hem kan geen ander “verwijt” worden gemaakt dan dat hij niet wilde zwichten voor een aanbod tot corruptie.’



Dat de twee mannen van 22 en 26 niet bij de ontvoering in Antwerpen betrokken waren, neemt volgens de rechtbank niet weg dat zij – door het bewaken van het slachtoffer – meehielpen met het gijzelen van het slachtoffer.

Celstraffen

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 4,5 jaar cel voor de 26-jarige man. De rechtbank vindt in de regel in zaken zoals deze drie jaar gevangenisstraf passend. De rechtbank ziet geen redenen om van dit uitgangspunt af te wijken, maar omdat de man ook in het bezit was van een doorgeladen vuurwapen komt het tot 3,5 jaar cel.



Voor de 22-jarige man eiste het OM 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt hem dezelfde straf op.

De strafzaak tegen een derde verdachte – een 27-jarige man – ging twee weken geleden niet door omdat zijn advocaat ziek was.